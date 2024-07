Plus Rheinland-Pfalz Mehr Geld für Polizisten in Rheinland-Pfalz: Gewerkschaft geht Zulagenerhöhung nicht weit genug i In Rheinland-Pfalz wird die Polizeizulage erhöht (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/picture alliance/dpa Der Polizeiberuf ist fördernd und belastend – ein wenig finanzielle Anerkennung dafür steckt in der sogenannten Polizeizulage, von der Beamtinnen und Beamte profitieren. Zum 1. Juli wurde sie nun in Rheinland-Pfalz deutlich erhöht. Der Gewerkschaft der Polizei geht dies nicht weit genug. Lesezeit: 2 Minuten

Seit diesem Monat bekommen Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz mehr Geld: Zum 1. Juli griff die im Januar von der Landesregierung beschlossene Erhöhung der sogenannten Polizeizulage, die an Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben gezahlt wird - auch zum Beispiel gewisse Beamte der Feuerwehr und Beamte in Justizvollzugseinrichtungen profitieren unter Umständen von der Erhöhung ...