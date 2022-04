Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Unterstützung eines Kinder- und Waisenheims in Ivano-Frankiwsk in der Ukraine prüfen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei ihrer Delegationsreise nach Oppeln (Polen) bei einem protokollarischen Treffen, unter anderem mit Marschall Andrzey Bula, an. Das Heim, das nach Auskunft der Landesregierung Kinder aus der ganzen Ukraine aufnahm, muss saniert und umgebaut werden.