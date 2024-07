Plus Rheinland-Pfalz

Machtwechsel in Rheinland-Pfalz: So läuft die Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag ab

i Sein letzter Termin als Minister für Arbeit und Soziales: Alexander Schweitzer fährt bei einer Sitzung in Dernau vor. Am Mittwoch soll er zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Neuer Regierungschef für Rheinland-Pfalz: Alexander Schweitzer soll auf Ministerpräsidentin Malu Dreyer folgen, die Wahl wird live gestreamt – was wann in welcher Reihenfolge geschieht, wie viele Stimmen Schweitzer in Mainz benötigt: wir geben einen Ausblick.