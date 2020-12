Als Gerhard Schröder am 1. März 1998 die absolute Mehrheit bei der niedersächsischen Landtagswahl holte, erklärte ihn der damalige Bundesgeschäftsführer Franz Müntefering noch am Wahlabend zum SPD-Kanzlerkandidaten. An dem in der SPD keineswegs geliebten Machtpolitiker von der Leine kamen die Genossen nicht mehr vorbei.