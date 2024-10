Plus Rheinland-Pfalz Land kürzt beim sozialen Wohnungsbau: Droht Bauprojekten jetzt das Aus? Sebastian Stein Von Bastian Hauck i Auf einer Baustelle für Wohnungen und Sozialwohnungen arbeiten Bauarbeiter am Rohbau. In Rheinland-Pfalz fehlende Tausende Wohnungen für Menschen mit geringen Einkommen. Neue Regeln könnten den sozialen Wohnungsbau ausbremsen. Foto: Bernd Weißbrod/picture alliance/dpa Mieten wird in Rheinland-Pfalz immer teurer. Sozialwohnungen sollen Menschen mit niedrigen Einkommen bei diesem Problem helfen. Doch Landespläne könnten den Bau solcher Projekte plötzlich scheitern lassen. Lesezeit: 5 Minuten

In Rheinland-Pfalz fehlende Tausende Wohnungen für Menschen mit geringen Einkommen. Die Landesregierung hat in ihrem neuen Haushalt zwar fast doppelt so viel Geld wie bislang für die Förderung neuer Sozialwohnungen eingeplant. Doch neue Regeln könnten den sozialen Wohnungsbau ausbremsen. Das SPD-geführte Finanzministerium plant nämlich, die Förderung einzelner Projekte zu kürzen. ...