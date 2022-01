Ab wann dürfen junge Bürger in Rheinland-Pfalz zukünftig bei Kommunal- und Landtagswahlen wählen gehen? Die Koalitionspartner der Ampel wollen das Wahlalter auf 16 Jahre absenken. So haben es SPD, Grüne und FDP in ihren Koalitionsvertrag auf Seite 128 geschrieben. Sie wollen sich in dieser Legislaturperiode für eine Änderung des Wahlrechts einsetzen. Allerdings gibt es eine entscheidende Hürde. Dazu gleich mehr.