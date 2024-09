Plus Rheinland-Pfalz

Kommentar zur Personalie Schnieder: Ein unbeschriebenes Blatt ist Chance und Risiko zugleich

Von Christian Kunst

i Redakteur Christian Kunst Foto: Jens Weber/MRV

Schon lange ist die rheinland-pfälzische CDU nicht mehr so geschlossen aufgetreten wie beim Landesparteitag in Frankenthal. Neuer Parteichef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl ist Gordon Schnieder. „So beachtlich die neue Geschlossenheit der CDU nach all den Querelen der Vergangenheit ist – jetzt erst beginnt der lange, zähe Weg zur Wahl im März 2026“, kommentiert Redakteur Christian Kunst und erklärt, worauf es jetzt für die CDU ankommt.