Plus Rheinland-Pfalz

Kommentar zur Datenaffäre bei den Gesundheitsämtern: Das wirft kein gutes Licht auf Minister Hoch

i Kommentarfoto Foto: Jens Weber/MRV

Ein düpierter Datenschutzbeauftragter, ein Gesundheitsminister in Erklärungsnot: Die Vereinheitlichung der Software in den öffentlichen Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz wirft immer mehr Fragen auf. „Die Unstimmigkeiten werfen auf alle Projektbeteiligten – allen voran Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) und sein Ministerium – kein gutes Licht“, kommentiert unser Landeskorrespondent.