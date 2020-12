Irgendwann im Laufe dieses Corona-Winters hat sich zwischen den Bürgern und großen Teilen der regierenden Politik eine wachsende Kluft in der Sicht auf die Pandemiebekämpfung aufgetan. Bei keinem anderen Thema wird das so deutlich wie bei der jetzt auch in Deutschland immer näher rückenden Corona-Impfung. Seit einigen Wochen gibt es in vielen privaten Gesprächsrunden, aber auch in unserer Redaktion fast nur noch ein Thema: den Corona-Impfstoff und seine Zulassung.