Kommentar zu Streits Ankündigung, wieder in den Landtag zu wollen: Es kann einem nur noch schwindelig werden

i Kommentarbild Bastian Hauck Foto: Jens Weber/MRV

Erst Mainz, dann Brüssel – und nun wieder retour: Um die Freien Wähler aus der Krise zu führen, will Joachim Streit 2026 wieder für das Landesparlament kandidieren. „Dass der Eifeler mit seiner Strahlkraft die Freien Wähler noch einmal in den Landtag führen will – ja, am besten gleich noch in die nächste Landesregierung – ist ein durchsichtiges Manöver“, kommentiert unser Landeskorrespondent.