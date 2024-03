Plus Rheinland-Pfalz Kommentar zu den Schulabgängern: 3000 Jugendliche ohne Berufsreife sind definitiv 3000 zu viel Von Bastian Hauck i Kommentarfoto Foto: Jens Weber/MRV Lesezeit: 2 Minuten Rund 3.000 junge Leute gehen jedes Jahr ohne Schulabschluss von rheinland-pfälzischen Schulen ab. Das Mainzer Bildungsministerium reagiert mit einem bekannten Argumentationsmuster. Dabei muss aus dem Haus von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) mehr kommen – wenn man nicht nur Mittelmaß erreichen möchte, kommentiert der Landeskorrespondent unserer Zeitung.

Rund 3000 Jugendliche gehen jedes Jahr ohne Berufsreife von rheinland-pfälzischen Schulen ab. Und was macht das Mainzer Bildungsministerium? Es argumentiert bei diesem Thema genauso wie bei anderen: alles halb so wild. Es sei natürlich das Ziel, die Anzahl der Schüler ohne Abschluss "so gering wie möglich zu halten", sagt Landesbildungsministerin ...