Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat verkündet, darüber nachzudenken, Lockerungen um Weihnachten und Silvester nicht oder nur teilweise umzusetzen. Derweil stagnieren die Corona-Infektionszahlen auf hohem Niveau. Indem sich die Politik in Bund und Ländern allerdings so sehr in Nebensächlichkeiten verbeißt, gerät das Kernproblem der Corona-Krise dabei völlig außer Acht.