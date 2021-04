Anlagen könnten künftig wieder näher an Häusern gebaut werden. Für junge Menschen soll ein 365-Euro-Jahresticket für Bus und Bahn kommen, das Land führend in Biotechnologie sein, Innenstädte in der Corona-Krise nicht alleine bleiben. Was SPD, Grüne und FDP bis 2026 planen, welche personelle Überraschung sich anbahnt, wie Reaktionen ausfallen.