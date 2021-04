Kitas: Erzieherinnen brauchen jetzt FFP2-Masken – Feste Gruppen sollen helfen, Kontakte zu reduzieren

Das Land Rheinland-Pfalz will den Gesundheitsschutz in seinen Kitas vor allem durch eine verschärfte Maskenpflicht sowie eine Pflicht zu getrennten Gruppen sicherstellen. „Uns ist wichtig, dass Erzieherinnen und Erzieher in Kitas viel Schutz haben“, betonte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz. Trotz der bislang steigenden Infektionszahlen der dritten Corona-Welle sind die Kitas in Rheinland-Pfalz seit Mitte März im Regelbetrieb geöffnet, die Schulen kehrten am Mittwoch in den Wechselunterricht zurück.