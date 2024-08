Plus Rheinland-Pfalz Keine Entlassungen von Spitzenbeamten nach Ahr-Desaster: Schweitzer hält an Manz und Linnertz fest Von Bastian Hauck i Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) lehnt die Entlassung von zwei in die Kritik geratenen Spitzenbeamten ab. Die Opposition hatte nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe erneut die Entlassung von Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) sowie ADD-Präsident Thomas Linnertz (SPD) gefordert. Foto: Boris Roessler/dpa Als die Flutwelle Leid und Tod über das Ahrtal brachte, war Alexander Schweitzer Arbeitsminister. Seit wenigen Wochen nun ist der SPD-Politiker Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Wie positioniert er sich zur Flutkatastrophe und zu den Folgen? An zwei umstrittenen Spitzenbeamten hält er jedenfalls fest – genau wie seine Vorgängerin. Die Opposition schäumt. Lesezeit: 4 Minuten

Der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hält an Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) sowie dem Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz (SPD), fest. Das erklärte Schweitzer zuerst in einem Interview mit dem Bonner "General-Anzeiger". Darin sagte Schweitzer, in der Faktenlage habe der Abschlussbericht des Flutuntersuchungsausschusses "keine neuen Erkenntnisse ...