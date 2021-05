Kampf um Posten: Wer wird Minister, wer führt die Fraktion in der SPD?

Am heutigen Mittwoch um 13 Uhr stellt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Personalvorschläge der Sozialdemokraten für die künftige Landesregierung vor. In der Alten Lokhalle zu Mainz werden sich viele bekannte Gesichter tummeln: Doris Ahnen (Finanzen), Roger Lewentz (Innen) oder auch Stefanie Hubig (Bildung). Doch mit der Westerwälderin Sabine Bätzing-Lichten-thäler könnte eine sehr prominente Figur überraschenderweise fehlen. Die „Rheinpfalz“ handelt die 46-Jährige als Fraktionsvorsitzende. Was zunächst etwas wild klingt, könnte sich letztlich als elegante Lösung erweisen. Denn noch sucht die SPD den Superminister.