Für fünf Tage sah es so aus, als gäbe es einen Wettbewerb um den Posten des rheinland-pfälzischen CDU-Vorsitzenden. Dann zog Andreas Kettern (68) am vergangenen Samstag seine Bewerbung genauso überraschend zurück, wie er sie angekündigt hatte. Was sind die Gründe dafür? Wir haben mit dem Zweiten Vorsitzenden des CDU-Ortsverbands Guntersblum (Kreis Mainz-Bingen) gesprochen.