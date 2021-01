Rheinland-Pfalz

Wie schuldfähig ist IS-Rückkehrerin Lisa R.? Und wie kam es dazu, dass die heute 29-Jährige 2014 mit ihrem Mann, den sie nach islamischem Recht geheiratet hatte, und zwei seiner jungen Schwestern von Idar-Oberstein aus zur mörderischen Terrormiliz IS nach Syrien ausreiste? Dies soll vor dem Strafsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz Dr. Gerhard Buchholz (Vallendar) als Facharzt für forensische Psychiatrie und Psychotherapie erklären. Auch nach zwei langen Gesprächen mit Lisa R. in der Koblenzer U-Haft zweifelt er nicht an ihrer Schuldfähigkeit.