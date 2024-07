Plus Rheinland-Pfalz Investitionen in den Klimaschutz: Kommunen packen bei Landesprogramm „KIPKI“ ordentlichen Eigenanteil drauf Von Bastian Hauck i Blühender Raps umgibt ein Windrad. Foto: Sebastian Kahnert/dpa Für das Landesinvestitionsprogramm „KIPKI“, mit dem die Landesregierung den Kommunen insgesamt 250 Millionen Euro für Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsmaßnahmen zur Verfügung stellt, gab es viel Lob – sogar von der Opposition. Nun zeigt sich: Die rheinland-pfälzischen Städte und Kreise erhöhen die Investitionssumme mit eigenen Mitteln. Wie die Zahlen genau aussehen. Lesezeit: 2 Minuten

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat im vergangenen Jahr das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, kurz "KIPKI", mit einem Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro aufgelegt. In den vergangenen Wochen und Monaten überreichten Kabinettsmitglieder landauf, landab fleißig Förderbescheide. Das Land will zwischen 2035 und 2040 klimaneutral werden, verpasste aber in den vergangenen Jahren ...