Innenminister Ebling stellt Entwurf für Polizeigesetz vor: Bodycam in Wohnungen, Monocam und Fußfessel kommen

Polizisten sollen ihre Bodycams unter bestimmten Voraussetzungen auch in Wohnungen einsetzen dürfen, Fußfesseln sollen auch in Fällen häuslicher Gewalt genutzt werden, und wer am Steuer mit dem Handy herumhantiert, soll dabei erwischt werden: Rheinland-Pfalz will sein Polizeigesetz modernisieren. Innenminister Michael Ebling nannte nun Details. Ebenfalls neu: die ersten E-Streifenwagen sind da.