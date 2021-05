Wo in Rheinland-Pfalz die Mieten weiter steigen, sinkt die Zahl an bezahlbaren Wohnungen, in denen Menschen mit niedrigem Einkommen leben können. Wie die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Trierer Linken-Bundestagsabgeordneten Katrin Werner zeigt, gab es im Jahr 2008 noch 80.348 gebundene soziale Wohnungen in Rheinland-Pfalz. 44.051 zählte das Land dagegen nur noch 2020 – ein Rückgang von rund 45,2 Prozent und der niedrigste Wert in dem gesamten abgefragten Zeitraum.