Plus Rheinland-Pfalz Historischer Tiefstand: Nie gab es so wenig Tote bei Unfällen im Land wie 2023 Von Sebastian Stein i Ein Kreuz zur Erinnerung an einen Verkehrstoten. Die Zahl der Menschen, die im vergangenen Jahr im Straßenverkehr getötet wurden, ist in Rheinland-Pfalz gesunken. Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance / dpa Lesezeit: 2 Minuten Das Land kommt seinem Ziel von null Verkehrstoten bis 2050 schrittweise immer näher. Sorgen bereitet der Polizei die geplante Teil-Legalisierung von Cannabis.​

Ohne die speziellen Corona-Jahre gab es in Rheinland-Pfalz nie weniger Tote bei Verkehrsunfällen als 2023. Die Zahlen aus der neuen Verkehrsunfallbilanz hat Innenminister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag in Mainz vorgestellt. Im Vergleich zu 2022 ist die Zahl der Unfalltoten im vergangenen Jahr von 139 auf 134 gesunken. Vor mehr ...