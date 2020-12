Rheinland-Pfalz

Vor dem Verfassungsgerichtshof (VGH) wehrt sich die Landtagsabgeordnete Helga Lerch (65) mit harten Bandagen gegen ihren Rauswurf aus der FDP-Fraktion. Dabei prallen in der Verhandlung Vorwürfe so hart aufeinander, dass VGH-Präsident Lars Brocker wissen will, warum Lerch eigentlich wieder in die Fraktion zurückwill? Immerhin unterstellt sie vor dem VGH dem Parlamentarischen Geschäftsführer Marco Weber einen Meineid. Ihm wollte sie schon – erfolglos – vom Landgericht Mainz eine Behauptung verbieten lassen, die sie mit ihrem Prozess überhaupt erst öffentlich gemacht hatte.