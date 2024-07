Plus Rheinland-Pfalz Heizungstausch oder Nahwärme: Spätestens 2028 soll es Klarheit für Hausbesitzer in Rheinland-Pfalz geben Von Sebastian Stein i Zum Wärmeplanungsgesetz des Bundes hat das Umweltministerium ein Ausführungsgesetz (WPGAG) auf Landesebene entwickelt, in dem Eckpunkte für die Umsetzung auf kommunaler Ebene fixierte werden. Der Gesetzesentwurf hat bereits den Ministerrat im ersten Beschluss passiert und befindet sich jetzt in der Verbändeanhörung. Foto: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa Das Land Rheinland-Pfalz bereitet ein Gesetz vor, wonach Städte und Gemeinden bis spätestens 2028 Wärmepläne erstellen müssen. Hausbesitzer sollen dadurch erkennen, wie sie künftig am besten heizen können. Wo mit Nahwärme zu rechnen ist und warum eine Zwangsdiskussion droht. Lesezeit: 3 Minuten

Ab 2045 dürfen in Deutschland keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas betrieben werden. Spätestens dann kommen für Hausbesitzer nur noch zwei Alternativen in Frage: Entweder sie tauschen ihre Heizung gegen eine klimaneutrale Variante wie die Wärmepumpe. Oder sie lassen ihr Haus an ein Wärmenetz anschließen. Die Landesregierung ...