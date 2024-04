Plus Rheinland-Pfalz Grünen-Spitze im Land will weitermachen: Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes wollen erneut kandidieren Von Bastian Hauck i Die Grünen-Spitze im Land will weitermachen: Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes wollen erneut kandidieren. Foto: Harald Tittel/dpa/, Hannes P Albert/dpa [M] Seit mehr als zwei Jahren stehen Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes an der Spitze des rheinland-pfälzischen Landesverbands der Grünen. Und sie wollen dort auch bleiben, kündigten sie jetzt an – Monate, bevor ihre Wiederwahl ansteht. Auch zu Zielen bei der Kommunalwahl äußerten sie sich. Lesezeit: 2 Minuten

Die rheinland-pfälzische Grünen-Spitze will beim nächsten Parteitag im Dezember noch einmal für die beiden Posten der Landesvorsitzenden antreten. Dies erklärten die aktuellen Co-Parteivorsitzenden Natalie Cramme-Hill (Kreisverband Trier) sowie Paul Bunjes (Kreisverband Kaiserslautern) am Mittwoch in Mainz. Die beiden stehen seit mehr als zwei Jahren an der Spitze des Landesverbands. Sie ...