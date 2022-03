Bei den rheinland-pfälzischen Grünen steht ein Wechsel an der Landesspitze an: Bei der digitalen Landesdelegiertenversammlung, wie der Parteitag beim Bündnis heißt, wählen die Grünen am Wochenende einen neuen Landesvorstand mit zwei neuen Vorsitzenden. Die bisherigen Parteichefs Josef Winkler und Misbah Khan geben den Staffelstab weiter.