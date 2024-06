Gordon Schnieder (von links nach rechts), Generalsekretär seiner Partei in Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf (CDU), Landesvorsitzender seiner Partei in Rheinland-Pfalz, und Stefanie Bach (CDU), Pressesprecherin ihrer Partei in Rheinland-Pfalz, sitzen vor den Journalisten. Nach dem CDU-Fraktionsvorsitz macht Christian Baldauf auch den Parteivorsitz für Gordon Schnieder frei. Ist damit auch die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2026 geklärt? Foto: Andreas Arnold/dpa