Global Player bestätigt Interesse an Investment: Riesiges Rechenzentrum bei Nierstein soll tatsächlich kommen

i Ein Gang mit Servern in einem Rechenzentrum der Deutschen Telekom AG in Biere, Sachsen-Anhalt. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Ein japanischer Großkonzern will im Rhein-Selz-Park bei Nierstein (Rheinhessen) viel Geld in die Hand nehmen, um ein Rechenzentrum zu bauen und zu betreiben. Ein Rechenzentrum mit beachtlicher Leistung. Kommt es zur Investition, wäre es die zweite große Unternehmensansiedlung in Rheinhessen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg.