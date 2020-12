Gesundheitsämter sind im Dauerstress: Jetzt werden ganze Etagen freigeräumt

Rheinland-Pfalz

Das Gesundheitsamt im Kreis Mainz-Bingen hat eine ganze Etage freigeräumt, um zwölf Arbeitsplätze mehr für die Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten zu schaffen. „Wir sind hier ganz Oberkante, Unterlippe“, beschreibt Kreissprecher Bardo Faust die Belastung. Auch die Trier-Saarburg steht wegen Corona unter Strom, sie will jetzt die Bundeswehr um Unterstützung bitten. „Die Belastung der Beschäftigten in Gesundheits- und Ordnungsamt ist sehr stark und hält schon lange an – und es ist nicht absehbar, dass es besser wird“, sagt Sprecher Thomas Müller. Bei mehr als 50 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner gilt die Kontaktverfolgung als kaum noch möglich. Doch die Grenze wird in Rheinland-Pfalz immer wieder überschritten oder genau erreicht – neu jetzt auch im Kreis Vulkaneifel, wo der Inzidenzwert am Mittwochnachmittag bei 50 lag.