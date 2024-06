Plus Rheinland-Pfalz

Freie Wähler auf Höhenflug: Landeschef Wefelscheid sieht Partei gefestigt – und will den Fraktionsvorsitz

i Joachim Streit (rechts), Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag von Rheinland-Pfalz, lacht während eines Sommerinterviews auf dem "Grünen Sofa" der Deutschen Presse-Agentur in Mainz zusammen mit Stephan Wefelscheid, Parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler im Landtag von Rheinland-Pfalz. Foto: Sebastian Gollnow/picture alliance/dpa

Ein Landesergebnis über 5 Prozent und einen Abgeordneten in Brüssel: Die Freien Wähler sind mehr als zufrieden mit dem Verlauf der Europawahl. Auch bei kommunalen Wahlen gab es am Sonntag Grund zur Freude. Landeschef Stephan Wefelscheid tritt entsprechend selbstbewusst auf. Er will – wie berichtet – Joachim Streit an der Spitze der Landtagsfraktion nachfolgen. Auch einen Zeitplan gibt es bereits.