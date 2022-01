Rheinland-Pfalz. Das extreme Hochwasser an der Ahr war nach Einschätzung von Experten absehbar. Die Gefahr einer Extremwetterlage in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, speziell in der Eifel, hat sich nach Ansicht des Wetterexperten Jörg Kachelmann schon drei Tage vor der Flutkatastrophe Mitte Juli abgezeichnet.