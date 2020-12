Mainz

Schaffen die Liberalen es bei der Landtagswahl am 14. März 2021 wieder ins Parlament, will Cornelia Willius-Senzer nicht erneut als FDP-Fraktionschefin kandidieren. Das sagte die Tanzlehrerin, die am Wochenende bei der Wahl der Landesliste mit 58,6 Prozent auf dem dritten Platz einen gehörigen Dämpfer erlitt, vor Journalisten in Mainz. „Ich möchte es nicht mehr, will mir mehr Zeit gönnen und brauche keine Siebentagewoche mehr. Ich freue mich aber, weiter Abgeordnete zu bleiben“, sagte Cornelia Willius-Senzer, mit 77 Jahren die mit Abstand älteste Parlamentarierin im Landtag.