Die Flutkatastrophe an der Ahr mit ihren ungeheuren Verwüstungen und dem Verlust von 134 Menschenleben hat auch erhebliche Spuren in den Seelen hinterlassen. Kurz nach der Flut waren Notfallseelsorger in dem Gebiet unterwegs, doch auch Ersthelfer und Katastrophenschützer selbst erlebten furchtbare Szenen.