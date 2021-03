Eltern fordern Sicherheit in Schulen: Überfüllte Schulbusse und keine Luftfilteranlagen in Klassen

Mit einem dringenden Appell haben sich nun Elternvertreter aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) gewandt: „Wir brauchen mehr Sicherheit in den Schulen in dieser Zeit, wo auf Messers Schneide steht, ob die Inzidenzen hoch- oder runtergehen“, sagte Regionalelternbeirat Erwin Lenz unserer Zeitung. Dazu gehören seiner Ansicht nach deutliche Verbesserungen bei der Schülerbeförderung, und dazu gehörten Luftfilteranlagen in allen Klassenräumen.