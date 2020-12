Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hat nach Hamburg und Bremen die höchste Einbürgerungsquote von Ausländern in Deutschland – und will diese noch weiter steigern. Mit einer Quote von rund 1,3 Prozent hat das Bundesland 2018 den ersten Platz aller Flächenländer belegt, sagte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) bei der Vorstellung einer Studie des Instituts für Sozialpädagogische Forschung zum Einbürgerungsverhalten.