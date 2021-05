Im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP steckt viel Zukunft. Also wörtlich. 204-mal kommt das Wort oder der Wortbaustein im 183-seitigen Werk vor. Im Schnitt postuliert die Vereinbarung der Ampel also mehr als einmal pro Seite den eigenen Futurismus. In der Präambel zukunftet es gleich 14-mal.