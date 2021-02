Dreyer will weitere Schulen öffnen: So ist der Plan bis zu den Osterferien

Noch vor den Osterferien könnten alle Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz wieder wechselweise in die Schulen strömen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, dass ab dem 8. März die Klassen fünf und sechs in den Wechselunterricht gehen, bei dem sie abwechselnd von zu Hause oder in der Klasse lernen. Ab dem 15. März sollen alle anderen Klassen folgen. Die Grundschulen waren bis auf wenige Ausnahmen bereits in dieser Woche in den Wechselunterricht gestartet. Kitas bleiben im Regelbetrieb bei dringendem Bedarf.