Plus Rheinland-Pfalz

„Dramatisch hohe Krankheitsausfälle“: Kita-Personal fällt überdurchschnittlich häufig aus – auch in RLP

i Blick in eine Kindertagesstätte. Einer Auswertung von Krankenkassendaten durch die Bertelsmann Stiftung zufolge ist Kita-Personal deutlich häufiger krankgeschrieben als der Durchschnitt aller Berufsgruppen. Foto: Jens Kalaene/dpa

Das Personal in Kindertagesstätten ist häufiger krank als in anderen Berufen, was zu massiven Belastungen führt. Eine Analyse der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass Mitarbeitende in Kitas pro Jahr im Schnitt zehn Tage mehr fehlen als in anderen Berufen – auch in Rheinland-Pfalz. Atemwegsinfektionen und psychische Erkrankungen sind häufige Gründe. Was Expertinnen aus Rheinland-Pfalz fordern.