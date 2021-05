Die Grünen haben einen Traum. Nach der Bundestagswahl am 26. September wollen sie erstmals die Kanzlerin stellen. In Umfragen liegen sie dicht vor der CDU. Beim digitalen Parteitag in Mainz, wo die rheinland-pfälzischen Grünen ihre Liste für die Wahl aufgestellt haben, strotzten sie daher vor Selbstvertrauen. Auch wenn A-Promis wie Annalena Baerbock oder Robert Habeck gar nicht zu Gast waren.