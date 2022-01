Sein Platz war natürlich der unter dem Hirschgeweih. Wenn die CDU-Landtagsfraktion zum traditionellen Gänseessen lud, dann residierte Michael Billen immer an dem großen Tisch mit dem Hirschgeweih über dem Platz an der Stirnseite, dann flossen Bier und Schnaps in Strömen, dann wurden Geschichten erzählt – und Klartext geredet, natürlich vor allem über die Politik.