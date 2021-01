Rheinland-Pfalz

Auf viele Kinder im Land wartet in der Corona-Krise längerer Fernunterricht. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigte in Mainz an, diesen um eine Woche bis zum 22. Januar zu verlängern. Sinken bis dahin die Infektionszahlen, sollen in der letzten Januarwoche wieder mehr Kinder in die Schulen gehen, deutete sie an. Ziel sei es dann, die ersten bis sechsten Klassen im Wechselunterricht in die Schulen zurückkehren zu lassen, bei dem die Schüler mal digital von zu Hause und mal im Klassenzimmer lernen.