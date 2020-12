Rheinland-Pfalz

Mehr als 30 Schüler in einem Klassenraum, Abstandhalten unmöglich, gleichzeitig scharfe Kontaktbeschränkungen in der Freizeit – in den Schulen im Land wachsen angesichts dieser Diskrepanzen Wut und Verzweiflung. „Ich frage mich, wann endlich Szenario zwei kommt“, sagt eine Schulleiterin aus dem Norden von Rheinland-Pfalz und fordert: „Die Klassen müssen geteilt werden – sonst können wir auch essen gehen und Karneval feiern!“