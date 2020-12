Rheinland-Pfalz

Doppelhaushalte sind in Rheinland-Pfalz üblich. Das Jahr 2020 wird aber als Triple-Haushaltsjahr in die Geschichtsbücher eingehen. Kurz nachdem der zweite Nachtragshaushalt für das laufende Jahr im Parlament debattiert wurde, präsentierte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) nun den regulären Haushalt für das Jahr 2021. Sie nannte ihn „ein Stück Normalität“, und ergänzte: „Aber ein Stück Normalität in besonderen Zeiten.“