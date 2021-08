Traurige Nachrichten aus den Reihen der Mainzer CDU am Samstag: Der frühere rheinland-pfälzische CDU-Chef Johannes Gerster ist am Samstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Mainzer sei „nach langer schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie friedlich entschlafen“, teilten seine Angehörigen am selben Tag mit.