Julia Klöckner geht als Landeschefin der rheinland-pfälzischen CDU offensichtlich immer stärker der Rückhalt verloren. Zwar zieht die Bundeslandwirtschaftsministerin als christdemokratische Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz in die Bundestagswahl, ihr Ergebnis fiel beim Parteitag am Samstag aber miserabel aus. Mit 69,2 Prozent der Delegiertenstimmen – Enthaltungen eingerechnet – watschten die Christdemokraten Klöckner auf Listenplatz eins mächtig ab.