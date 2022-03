Plus

Es sei noch Fastenzeit, da sei mit „Feiern nicht so viel“, antwortete der neue CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf auf die Frage, wie er seine Wahl mit rund 84 Prozent nach dem Parteitag in Wittlich begießen werde. Der 54-jährige Pfälzer sprach von einem „sehr, sehr guten Ergebnis“, von einem „Vertrauensvorschuss“ in einer „nicht einfachen Situation“.