CDU schießt nach RZ-Interview mit Wissing und Schmitt scharf: „FDP hat Straßennetz heruntergewirtschaftet“

Nach Jahren der Regierungsverantwortung im Bund soll die Union schuld an der schlechten Infrastruktur im Land sein: Diese von Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Landesverkehrsministerin Daniela Schmitt (beide FDP) in unserer Zeitung getätigte Aussage will die Landes-CDU nicht auf sich sitzen lassen: Mit Blick aufs Land müsse sich die FDP an die eigene Nase fassen.