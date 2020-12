Rheinland-Pfalz

Zwei Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen beraten. Einer der vielen Punkte, bei denen sie sich dabei nicht einigen konnten: Wie soll es an den Schulen weitergehen? Der Bund hatte verschärfte Maßnahmen vorgeschlagen wie eine Maskenpflicht für alle Schüler und Lehrer auch im Unterricht und eine Halbierung der Klassen. Damit konnte er sich aber zunächst nicht durchsetzen. In dem Beschluss von Bund und Ländern heißt es nun, verlässliche Betreuung diene der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Deshalb genießt die Offenhaltung von Einrichtungen im Präsenzunterricht in diesem Bereich mit hohem Infektionsschutzniveau eine wichtige politische Priorität.“