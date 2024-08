Bildungsministerin Hubig nennt nun doch Zahl offener Lehrerplanstellen: So viel Personal fehlt noch an Schulen

Bildungsministerin Stefanie Hubig freute sich am Montag darüber, dass insgesamt rund 44.000 Lehrer, darunter Voll- und Teilzeitkräfte, in Rheinland-Pfalz tätig sind. Das seien so viele wie noch nie. Wie viele Planstellen zum Schulbeginn noch offen sind wollte Hubig am Montag nicht mitteilen. Nun die Kehrtwende. Foto: Britta Pedersen/dpa