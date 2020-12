Idar-Oberstein

Eine gigantische Moorbirke steht auf der Bühne neben Anne Spiegel und überragt die 39-jährige Ministerin, die beim grünen Landesparteitag in Idar-Oberstein ins Publikum winkt und den Applaus genießt. „Die passt aber nicht ins Auto“, witzelt ein Delegierter über die Pflanze und lacht. Die Moorbirke soll für die vierfache Mutter am 14. März 2021 Früchte tragen. Dann ist die Landtagswahl, in die Spiegel die Grünen als Spitzenkandidatin führt.